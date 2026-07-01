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Aún investiga FGE asesinato en Hogares Populares Pavón

El móvil se atribuye a un asalto, informó María Manuela García Cázares

Por Rubén Pacheco

Julio 01, 2026 10:43 a.m.
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      En el asesinato de un empleado de la empresa Sigma, suscitado la semana pasada en Hogares Populares Pavón, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el móvil se atribuye a un asalto, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Refirió que la semana pasada, la Policía de Investigación (PDI) tuvo conocimiento del fallecimiento de un hombre en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto", derivado de recibir un disparo de arma de fuego.

      Expuso que, de acuerdo con las primeras indagatorias, el empleado se encontraba trabajando en dicha colonia, cuando fue abordado por el criminal en un intento por asaltarlo, sin embargo, se resistió y en ese momento se habría dado la agresión con una pistola.

      La fiscal general puntualizó que los elementos ministeriales se encuentran en proceso de identificar al sujeto responsable del homicidio doloso.

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      "Se comenzaron las primeras diligencias, se está trabajando en la investigación. Va la investigación muy adelantada; en próximos días daremos a conocer los resultados", remató.

      Aseveró que la Fiscalía ya no había atendido este tipo de asuntos, donde los delincuentes asaltaran trabajadores y en el ataque privaran de la vida a la víctima.

      Dicho sector habitacional ya registrado incidentes similares, pues el 26 de abril de 2021 un repartidor de plataforma fue asesinado en un condominio, ubicado en la avenida Del Valle, en la Unidad Habitacional Rancho Pavón cuando se disponía a entregar un pedido.

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