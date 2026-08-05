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Actualizan estado del T-MEC en la entidad

Por Martín Rodríguez

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Actualizan estado del T-MEC en la entidad
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      Una empresa de consultoría actualizó a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y al Clúster Automotriz de San Luis Potosí, el estado que guarda el tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), los niveles de riesgo y las áreas de oportunidad.

      El encuentro es el preámbulo de la asistencia de los representantes de empresas de San Luis Potosí al Primer Congreso Nacional de Clúster que se desarrollará en Querétaro.

      Por ahora y en el caso del foro organizado en San Luis Potosí, no hay noticias de cierre de empresas automotrices en México, pero se encienden las alertas con el término de operaciones de Stellantis en China (la fábrica de diversas marcas que se venden en América), que sufrió por las prácticas desleales de aquel gobierno.

      Francisco N. González Díaz, presidente nacional de la Industria Nacional de Autopartes, informó que en su conferencia evaluaron riesgos por el establecimiento de aranceles, la geopolítica y la necesidad de fortalecer a la región. 

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      Guillermo Cruz, representante de la empresa de consultoría Andersen Consulting, presentó un panorama general de la industria automotriz y los retos que vienen en el establecimiento de cadenas globales y de suministro, sobre todo para fortalecer a la región y asegurar la permanencia generacional de las empresas.

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