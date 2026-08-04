Infonavit acusa a empresarios de lucrar con vivienda deficiente

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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) rechazó las críticas formuladas por José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), contra la reforma legal del organismo y la integración de sus órganos de gobierno.

En respuesta a declaraciones publicadas por la revista El CEO, el Instituto acusó a un sector empresarial de buscar el regreso de un modelo que, según afirmó, permitió financiar viviendas de mala calidad, incompletas o con sobreprecio mediante los ahorros de los trabajadores.

El organismo sostuvo que la reforma aprobada el 21 de febrero de 2025 mantuvo la representación paritaria del Gobierno, los trabajadores y los empresarios. También defendió la eliminación de las direcciones sectoriales, al señalar que no desempeñaban funciones sustantivas y recibían remuneraciones superiores al salario presidencial.

Entre los casos mencionados se encuentra el de Telra Realty, compañía contratada por servicios equivalentes a 100 millones de pesos y posteriormente indemnizada con más de 5 mil millones de pesos. El Infonavit recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó el caso, aunque el Consejo de Administración promovió en 2023 un amparo para cuestionar las facultades fiscalizadoras de ese órgano.

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El Instituto también señaló que, durante la participación de Medina Mora como consejero, se autorizó el financiamiento de 74 mil 241 viviendas correspondientes a 505 proyectos. De ese total, 340 fueron propuestos por el sector empresarial.

De acuerdo con el organismo, algunos de esos desarrollos quedaron inconclusos o sin servicios básicos. La afectación alcanzaría a 2 mil 910 derechohabientes que todavía no reciben sus viviendas, pese a pagar sus créditos, con un daño patrimonial calculado en mil 925 millones de pesos.

Sobre la integración empresarial en sus órganos de gobierno, el Infonavit aseguró que esta no deriva de una decisión discrecional, sino de su legislación y de las bases emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 24 de febrero de 2025.

Reporta reducción de la cartera vencida

El organismo informó que en septiembre de 2024 contaba con 1.4 millones de créditos vencidos, por un saldo de 567 mil millones de pesos. Posteriormente se incorporaron 117 mil 458 financiamientos que habían sido excluidos por una aplicación incorrecta del programa Flexipago.

Con la corrección, efectuada en julio de 2025 tras una observación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cartera vencida ascendió a 1.5 millones de créditos y 608 mil millones de pesos.

Al cierre de junio de 2026, la cifra bajó nuevamente a 1.4 millones de créditos, con un saldo de 586 mil millones de pesos. En términos porcentuales, pasó del 29 al 27 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026.

El Infonavit agregó que concluyó la reestructuración de 4 millones 856 mil créditos considerados impagables, lo que habría incrementado sus ingresos mensuales en un promedio de 436 millones de pesos.

Respecto al Programa de Vivienda para el Bienestar, precisó que las casas no son construidas directamente por el Instituto, sino por empresas desarrolladoras, principalmente afiliadas a la Canadevi y la CMIC. El costo promedio establecido es de 627 mil pesos por vivienda, incluida la adquisición del suelo, la construcción y la infraestructura.