Admistración pública debe garantizar igualdad salarial
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La administración pública de San Luis Potosí, deberá establecer mecanismos para garantizar igualdad salarial, transparentar la contratación de personal y combatir la discriminación de género en puestos directivos.
Estas obligaciones forman parte de las reformas a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que también incorporan medidas contra la brecha salarial y el derecho a recibir atención integral ante una muerte gestacional o neonatal.
El Decreto 0647, publicado el 19 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado, incorpora las definiciones de brecha salarial de género e igualdad salarial. La primera reconoce la diferencia de remuneración entre mujeres y hombres por realizar trabajos de igual valor; la segunda establece que el pago debe ser igual, sin distinciones por sexo, género, identidad de género, origen étnico, orientación sexual, edad o condición social, entre otros factores.
La reforma al artículo 18 obliga a incorporar la igualdad salarial, de trato y oportunidades en las políticas económica, laboral y social. También establece acciones para erradicar la segregación laboral, reducir la brecha salarial, impulsar el crecimiento de las empresas encabezadas por mujeres y reconocer el valor del trabajo femenino, incluido el doméstico.
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