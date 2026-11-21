IFSE apoya a CGE en revisión del puente Jacobo Payán
El ayuntamiento capitalino enfrenta investigación administrativa por la inversión
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Con apoyo del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), se realiza la investigación para establecer el "costo real" del puente superior Jacobo Payán, desarrollado por el ayuntamiento de San Luis Potosí, informó Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE).
En semanas pasadas, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que la CGE inició una investigación administrativa en contra del ayuntamiento capitalino por presunto sobrecosto en dicha obra, cuyo inversión municipal se estableció en poco más de 273 millones de pesos.
Aguiñaga Muñiz explicó que mediante un "convenio interno" con el ente de fiscalización, se generarán las condiciones para la revisión del puente a través del laboratorio de obra pública.
El funcionario estatal advirtió que, derivado de la revisión del ejercicio fiscal 2026 a desarrollarse durante el 2027, podrían identificarse presuntas irregularidades en otros gobiernos municipales.
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"Se están revisando ciertas cuestiones, y pues realmente se va a revisar el tema de los costos. Vamos, en la cuestión de cuáles son los verdaderos costos que son los reales, a los sobrecostos que tiene ahorita el municipio con el tema del puente", concluyó.
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