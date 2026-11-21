Las PPL buscan llevar sus procesos con lentitud: Gallardo
El gobernador justificó la cifra sobre el 85% de la población penitenciaria que no tiene sentencia
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Que el 85 por ciento de las y los internos del sistema penitenciario estatal se encuentren en carácter de procesados, se debe a la conveniencia de los imputados, es decir, busca llevar su proceso penal con lentitud, dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Hasta el décimo mes del 2026, el 85 por ciento de la población privada de la libertad en los penales de San Luis Potosí, se encontraba en condición de procesada, es decir, sin recibir sentencia condenatoria, según datos del gobierno federal.
El mandatario estatal adujo que las personas encarceladas bajo proceso aplican este tipo de medidas, a través de su defensa, porque temen que "se les venga una acumulación de años (en prisión)".
Gallardo Cardona reportó que, en septiembre del 2021 la administración actual recibió un sistema carcelario con una población de 2 mil 200 personas encarceladas, y en la actualidad la cifra ronda alrededor de 5 mil personas privadas de la libertad (PPL).
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De ellas, cerca del 80 por ciento ingresaron por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y el 20 por ciento restante a delincuencia organizada, homicidio doloso y otros delitos del catálogo penal, subrayó.
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"No se debe ver como que si no hay sentencia, se tienen que ir por el contrario, tiene que apresurar el Poder Judicial para generar sentencias. Eso es porque hay mucha gente que tiene sus procesos o ha llevado sus procesos, o le conviene llevar sus procesos lentamente", concluyó.
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