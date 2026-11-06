Admite Margarito Terán dirigente de camioneros, que violó la ley

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El dirigente de la alianza de camioneros Margarito Terán López admitió que violó la ley, por acciones que han afectado al transporte urbano.

"Ahora que el eterno líder del pulpo camionero en San Luis Potosí, Margarito Terán López, salió con su eterna cantaleta de que el transporte público no es negocio y que los permisionarios necesitan 2 mil 700 millones de pesos de dinero público para seguir operando, en diversas entrevistas realizadas tanto a él como a la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, Araceli Martínez Acosta, ambos han coincidido en que se ha violado la Ley Estatal del Transporte de manera reiterada".

Precisó que desde el año pasado, han circulado más de 370 unidades cuyo plazo de diez años en servicio ya venció.

Sin embargo, reemplazarlas es una de las obligaciones que deben cumplirse para que, en enero, se pueda aprobar un aumento a la tarifa. No se cumplió y se ha violado precisamente lo que señala la ley en su Artículo 46.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó que Terán López y Martínez Acosta también han aceptado que, durante el presente año, se ha incrementado el número de unidades con el plazo vencido y que siguen circulando impunemente. "¿Entonces, para qué existe la Ley Estatal del Transporte y las obligaciones para los permisionarios claramente contenidas en ella?"

Respecto al escenario caótico que según el dirigente de la organización civil suele presentar Margarito Terán, de que, al no recibir los 2 mil 700 millones de pesos de dinero público, el "pulpo camionero" ya no tendría manera de prestar el servicio, la titular de la SCT, al parecer, no cederá al chantaje y señaló que no son todos los permisionarios los que se quejan amargamente como Margarito.

Observó que existen otras líneas que son rentables y que, si él ya no quiere seguir prestando el servicio con sus unidades, es factible que entren nuevos permisionarios.