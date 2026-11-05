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Triunfo demócrata endurecería decisiones internacionales de Trump

En el caso de San Luis Potosí, Javier Contreras advirtió sobre la necesidad de desarrollar alternativas económicas al clúster automotriz

Por Jorge Ortiz

Noviembre 05, 2026 04:19 p.m.
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Javier Contreras / Foto: Pulso

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      En entrevista para Pulso Al Aire, Javier Contreras, politólogo del Colegio de San Luis (Colsan) señaló que el cambio de fuerzas en el Congreso de Estados Unidos podría dificultar la agenda interna de Donald Trump, pero no necesariamente modificará su política exterior.

      Por el contrario, señaló que el mandatario podría endurecer sus decisiones internacionales ante los obstáculos legislativos que enfrentará.

      Explicó que el descontento ciudadano reflejado en las elecciones intermedias estuvo relacionado con el aumento del costo de vida, las decisiones en materia de salud y las deportaciones que afectaron a la comunidad latina.

      Sobre México, señaló que la nueva mayoría demócrata podría representar aliados durante la revisión del T-MEC, aunque se mantendrán las presiones estadounidenses en temas laborales, ambientales y de contenido automotriz.

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      En el caso de San Luis Potosí, advirtió sobre la necesidad de desarrollar alternativas económicas al clúster automotriz, para reducir la dependencia de un sector vulnerable a las restricciones comerciales y a las condiciones económicas de Estados Unidos.

      Añadió que México debe diversificar sus relaciones comerciales y tecnológicas para disminuir su dependencia del mercado estadounidense.

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