Advierten de fraudes en trámites del SAT

Delincuentes roban identidad a usuarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los criminales también consuman actos de fraude, en agravio de quienes pretenden realizar trámites, advirtió el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Gabriel Gómez Rodríguez.

Informó que hay reportes de intentos de robo de identidad que vulneran la seguridad de los usuarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este tipo de fraudes, conocidos como phishing o suplantación de identidad, suelen ser más comunes en esta época del año debido al incremento en los ingresos de las personas (como aguinaldos) y los trámites fiscales de cierre de año, incrementándose hasta un 25% más. Llamó a la ciudadanía a extremar precauciones. “Hay que tener mucho cuidado con ese tema porque siguen apareciendo”.

Recomendó verificar siempre que la página a la que se ingresa sea la oficial @sat.gob.mx y desconfiar de los mensajes que llegan por correo electrónico, texto o WhatsApp.