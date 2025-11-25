logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Advierten de fraudes en trámites del SAT

El delegado de la Prodecon advierte sobre los riesgos de fraude

Por Martín Rodríguez

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Advierten de fraudes en trámites del SAT

Delincuentes roban identidad a usuarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los criminales también consuman actos de fraude, en agravio de quienes pretenden realizar trámites, advirtió el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Gabriel Gómez Rodríguez.

Informó que hay reportes de intentos de robo de identidad que vulneran la seguridad de los usuarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este tipo de fraudes, conocidos como phishing o suplantación de identidad, suelen ser más comunes en esta época del año debido al incremento en los ingresos de las personas (como aguinaldos) y los trámites fiscales de cierre de año, incrementándose hasta un 25% más. Llamó a la ciudadanía a extremar precauciones. “Hay que tener mucho cuidado con ese tema porque siguen apareciendo”.

Recomendó verificar siempre que la página a la que se ingresa sea la oficial @sat.gob.mx y desconfiar de los mensajes que llegan por correo electrónico, texto o WhatsApp.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Los agentes inmobiliarios deben estar certificados
Los agentes inmobiliarios deben estar certificados

Los agentes inmobiliarios deben estar certificados

SLP

Leonel Mora

Más familias celebran fiestas en los hoteles
Más familias celebran fiestas en los hoteles

Más familias celebran fiestas en los hoteles

SLP

Martín Rodríguez

Pide legislador atender demandas de los campesinos
Pide legislador atender demandas de los campesinos

Pide legislador atender demandas de los campesinos

SLP

Leonel Mora

Justifica que haya sectores agraviados por la situción económica del país

Se han cometido cuatro feminicidios en 2025: FGE
Se han cometido cuatro feminicidios en 2025: FGE

Se han cometido cuatro feminicidios en 2025: FGE

SLP

Samuel Moreno

Uno de los casos aún es analizado para ver si se confirma la violencia de género