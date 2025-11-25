Aerolíneas españolas negociarían con operadoras potosinas

Aerolínea española inició negociaciones con touroperadores potosinos, para que viajen al Estado de Querétaro y de ahí se trasladen a ciudades españolas a través de aeronaves que por sus dimensiones, no pueden aterrizar en San Luis Potosí.

La línea aérea ibérica cuenta con aviones Airbus a350, cuyas dimensiones son demasiado grandes para la infraestructura aeroportuaria de la capital potosina.

Iberojet, únicamente cuenta con aeronaves de grandes dimensiones y por lo tanto, solo tienen a Querétaro como Plaza más cercana para movilizar turismo hasta Madrid y otras ciudades.

La compañía comenzará a prestar sus servicios el 20 de diciembre con un vuelo inaugural que conectará la Ciudad de Querétaro directamente con España. Mario Domínguez director comercial de Ibero jet, dijo que operadores turísticos tendrán opciones para planear diversos tipos de viajes que conecten a la Ciudad de Querétaro y en particular a la zona aeroportuaria con San Luis Potosí.

Partir de junio comenzaron con dos frecuencias del arbus 350 de 435 plazas.

La capacidad del avión permite movilizar pasajeros en proporción de dos a uno, Y eso permitirá en la expansión, bajar con cuatro vuelos semanales.

Eso permitirá movilizar 91,000 plazas entre Madrid y Querétaro y por lo tanto a toda la zona del Bajío.

Explicó que para hacer realidad una inversión como el envío de un vuelo a una ciudad se requiere de una aeropuerto de carácter internacional, y eso sucede con el de Querétaro, que cuenta con la capacidad para recibir aeronaves de gran tamaño.

Recordó que un avión de 432 pasajeros es el siguiente en tamaño después del Airbus A380, considerado el más grande del mundo y que ya está en desuso.

Consideró que para recibir vuelos de aeronaves tan grandes, se tiene que valorar la infraestructura del aeropuerto y la seguridad de las pistas, y entonces se tiene que hacer una revisión para determinar qué aeropuerto tiene la capacidad y es por ello que la infraestructura tendría que crecer.