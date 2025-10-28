logo pulso
Agente fue suspendido por agredir a un joven

Por Rolando Morales

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Agente fue suspendido por agredir a un joven

Un elemento de la Guardia Municipal de San Luis Potosí fue suspendido e investigado después de que circulara en redes sociales un video en el que se le observa agrediendo a un ciudadano, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario explicó que la corporación actuó de oficio, sin esperar una denuncia formal, y que de inmediato se instruyó el cese del agente, por instrucciones tanto de la propia Secretaría como del alcalde Enrique Galindo Ceballos.

“Inmediatamente que tuvimos conocimiento iniciamos la carpeta en la Dirección de Asuntos Internos. No vamos a permitir este tipo de actuaciones de ningún elemento”, declaró Villa Gutiérrez.

De acuerdo con el titular de la SSPC, además del video difundido por redes, las grabaciones de las cámaras de la patrulla confirman la agresión. Añadió que, aunque existen 159 cámaras móviles en 120 unidades, resulta difícil detectar en tiempo real situaciones de este tipo, por lo que el seguimiento se realiza una vez que los hechos son reportados.

Villa Gutiérrez señaló que en lo que va del año la corporación ha registrado ocho bajas derivadas de procedimientos de la Comisión de Honor y Justicia, algunas por uso excesivo de fuerza o actuaciones indebidas.

“Así tenga 30 años de servicio o sea un elemento recién ingresado, una mala actuación tiene consecuencias”, añadió que el mencionado caso continúa en investigación. 

