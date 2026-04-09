Al alza, accidentes en San Luis Potosí

De 16 modalidades catalogadas como accidentes, San Luis Potosí registra incremento en diferentes porcentajes en nueve de ellas en lo que va del 2026, respecto del año pasado, de acuerdo con el boletín epidemiológico nacional.

El informe de la Secretaría de Salud federal precisa que las reducciones se presentan en violencia familiar y herida con arma de fuego con 24 y 27 por ciento, respectivamente.

Así como una baja de 87% en mordeduras de serpiente de cascabel, 41% en mordedura por otras serpientes. Aunque es mínimo, un decremento del 0.88 por ciento en las mordeduras por perro.

En tanto, los incrementos se contabilizan en los casos de asfixia con seis atenciones; 22 de exposición al humo, fuego y llamas, 13 más que en el 2025 (144%); 26 de contacto con calor y sustancias, 22 más que el año pasado (550%); y un caso de mordedura por serpiente de coral.

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A esto se suma, cuatro intervenciones por envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas, una más que el año pasado (25 por ciento); 25 casos más de mordeduras por otros mamíferos (38 por ciento); y cinco por contacto traumático con animales y plantas venenosas.

En cuanto a temas viales, expone que el alza correspondió a un 100 por ciento en casos de peatón lesionado en accidente de transporte y de 15 por ciento en accidente de transporte en vehículos con motor.

Y hasta el momento, no se confirman datos de quemaduras solares, ahogamiento y sumersión no mortal.

Los accidentes se encuentran considerados como la cuarta causa de muerte entre los potosinos, según los últimos registros de mortalidad del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.