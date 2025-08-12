Alcalde impulsa la reparación de redes y socavones

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, informó que el organismo operador avanza en un programa integral para sustituir tramos de drenaje y reparar más de mil 200 metros de socavones en distintos puntos de la Capital, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro.

Actualmente, se desarrollan 29 obras prioritarias con una inversión superior a 10.5 millones de pesos, y se prevé sumar hasta cuatro proyectos más, con el compromiso de concluirlos entre agosto y la primera quincena de septiembre.

Entre las intervenciones más recientes, el Alcalde destacó la rehabilitación en la intersección de 5 de Mayo y la lateral de Salvador Nava, donde se detectaron dos llantas obstruyendo el paso del agua residual, lo que provocó el colapso del sistema. La obra incluyó la reposición de 40 metros de drenaje, la construcción de un pozo de visita para limpieza con equipo tipo vactor y la reconstrucción de la vialidad. Asimismo, en la calle Volcán Tacaná se sustituyeron 90 metros de tubería de alta densidad y se preparó la zona para su pavimentación. Otros puntos de atención incluyen López Mateos y colonias como Guanos, Aguaje y Providencia.

En cada obra, el pavimento se levanta por completo para sustituir la infraestructura y luego rehabilitar la superficie, logrando calles plenamente funcionales y con mayor vida útil. Además, Interapas ha atendido más de mil 200 fugas de agua en lo que va del año, mediante una cuadrilla especial de cierre que repara de inmediato el pavimento en los puntos intervenidos, evitando zanjas abiertas y mejorando la seguridad vial. "Son acciones que quizá no siempre se ven, pero que son fundamentales para el buen funcionamiento de la ciudad, porque implican renovar drenaje, eliminar riesgos sanitarios y entregar calles completamente rehabilitadas a la ciudadanía", afirmó Galindo Ceballos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí