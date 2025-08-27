Alcalde lleva Capital al 100 a la colonia Terremoto

El programa Capital al 100 llegó a la colonia Terremoto con acciones que transforman la calidad de vida de sus habitantes. En esta ocasión se instalaron 18 luminarias y se realizaron labores de poda y faldeo de árboles en el jardín de la zona, lo que permitirá un espacio más seguro y digno para quienes transitan y conviven en este lugar.

Marco David Cruz Chávez, representante de la Junta de Participación Ciudadana, agradeció al alcalde Enrique Galindo Ceballos y a su equipo de trabajo, por escuchar las peticiones de los vecinos. Destacó que con la iluminación y el mantenimiento del jardín, las familias podrán caminar con mayor seguridad y confianza en este espacio público.

Durante la jornada, el presidente municipal reiteró que una de las prioridades de su gobierno es mantener iluminadas todas las colonias de la ciudad, especialmente aquellas que más lo requieren para la tranquilidad y seguridad de la población.

Galindo Ceballos subrayó que el gabinete de servicios municipales, continuará trabajando de manera directa en cada colonia, comunidad y delegación, recorriendo personalmente los sectores para atender de inmediato sus necesidades y garantizar calles y espacios públicos seguros y transitables para peatones y automovilistas.

