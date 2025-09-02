Alcalde Navarro arranca construcción de 6 aulas

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó el arranque oficial del ciclo escolar 2025-2026 en el municipio, donde además dio inicio a la construcción de seis aulas didácticas que beneficiarán directamente a dos planteles en la cabecera municipal: la primaria "Francisco Murguía" y la secundaria "Filomeno Mata", siendo una acción que refuerza el compromiso de transformar la infraestructura educativa y garantizar espacios dignos para casi 900 estudiantes.

El Alcalde subrayó que este ciclo escolar inicia con una noticia especial, ya que se cumple la encomienda de renovar planteles que tenían más de siete décadas de antigüedad, con el invaluable apoyo del Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE).

"A todos los alumnos de esta institución escolar desearles un exitoso inicio de ciclo escolar con muy buenas calificaciones, este no es como cualquier otro ciclo, es especial porque arranca con la construcción de seis aulas didácticas que les darán espacios más seguros y dignos para seguir estudiando en nuestra querida escuela primaria y secundaria, algo que nunca habíamos tenido en Soledad, gracias al respaldo de nuestro Gobernador Ricardo Gallardo Cardona", expresó.

La obra contempla tres aulas en un edificio con módulo de escaleras y tres más en un primer nivel, lo que permitirá, mejorar las condiciones escolares de manera integral; además, el Alcalde realizó la entrega simbólica de libros de texto gratuitos a niñas y niños de primaria, fortaleciendo así, la enseñanza con materiales actualizados.

Por su parte, la directora de la escuela primaria "Francisco Murguía", María del Refugio Treviño Salinas, agradeció el apoyo de las autoridades: "Desde este espacio, a nombre de la comunidad escolar, agradecemos al licenciado Juan Manuel Navarro y al Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, por esta obra que beneficia a los más de 840 alumnos de nuestra primaria, y también a más de 700 jóvenes de la secundaria oficial que comparten el edificio, son acontecimientos que celebramos con alegría y compromiso hacia el alumnado, el colectivo docente y toda la comunidad escolar", destacó el alcalde.

Estos trabajos de construcción de aulas, forman parte del plan de acción para rehabilitar hasta 100 escuelas de todos los niveles durante el actual gobierno municipal, que con cercanía, compromiso, sensibilidad y escucha, resuelve las demandas de la gente y encamina esfuerzos para el sector educativo.