Alcaldesa de Zaragoza quiere subir impuestos

El municipio de Zaragoza busca incrementar sus ingresos mediante cambios en la Ley de Ingresos 2025, que fueron enviados al Congreso del Estado el pasado 29 de agosto. La iniciativa, presentada por la alcaldesa Amada Zavala, ya había recibido aprobación del Cabildo el 23 de julio, meses después de que la ley original entrara en vigor.

Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la creación de un cobro por cambio de uso de suelo. Según la propuesta, los montos se calcularían en función del tamaño del terreno y la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con tarifas progresivas que van desde 0.50 UMA por metro cuadrado en predios pequeños hasta 01.00 UMA en terrenos de gran extensión.

El documento también plantea aumentar el refrendo anual de licencias de uso de suelo. Actualmente, este pago es del 15 por ciento, pero la iniciativa propone elevarlo al 50 por ciento y, en caso de no contar con la licencia inicial, cobrar el 100 por ciento de incremento.

La intención, de acuerdo con la exposición de motivos, es incentivar que los propietarios cumplan con la regulación vigente y establecer condiciones fiscales más equitativas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Autoridades locales justifican estas medidas señalando que los cobros actuales se encuentran por debajo de lo que aplican municipios vecinos, como la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez o Villa Hidalgo. Con los ajustes, buscan no solo aumentar la recaudación, sino también controlar actividades urbanísticas que operan fuera del marco legal.

La propuesta se analiza en la Comisión segunda de Hacienda Municipal del Congreso en el contexto en que los municipios ya preparan sus iniciativas de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 y cuyo plazo de entrega vence el 25 de noviembre para ser aprobada antes del 15 de diciembre.