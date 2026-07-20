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Alcaldía solicitará crédito quirografario por 200 mdp

Por Martín Rodríguez

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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      La alcaldía de la capital negocia la solicitud de un crédito quirografario por 200 millones de pesos y a estas alturas, es casi un hecho que esta misma semana se sabrá quién será el proveedor del recurso, confirmó el síndico municipal Víctor Salgado Delgadillo.

          El dinero será utilizado de manera exclusiva para obra pública y en particular para drenajes, rehabilitaciones 

      y pavimentaciones.

          Precisó que entre los criterios de la selección del banco para contratar el crédito quirografario que será pagado en tres meses, se busca una serie de condiciones que hagan la deuda manejable, si se considera que se trata de recursos propios y deuda propia.

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          Un banco que presentó la mejor propuesta considerada, ofrecía algunos meses de gracia para iniciar el pago de los intereses, pero al mismo tiempo, mayores facilidades para el acceso y uso del dinero.

          El proceso de selección involucró una licitación con cinco bancos postores; Banorte, Banobras, Bancomer BBVA, HSBC y una quinta institución bancaria. Todas aceptaron entrar en la negociación para que la alcaldía pidiera el crédito quirografario y cada cual presentó su postura.

          Del año 2009  a la fecha, las que dejaron deuda fueron las alcaldías de Jorge Lozano Armengol y Mario García Valdez y de esos montos hay un remanente que sería pagado a más tardar en el transcurso de 2027.

          El préstamo quirografario, tiene que ser pagado forzosamente antes de que concluya la administración municipal.

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