Detectan a 11 conductores ebrios durante operativo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Entre el jueves y la madrugada de este lunes, se entregaron 11 conductores de automotores con aliento alcohólico a sus familiares, identificadas en los Puntos de Conducción Segura, informó, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento capitalino.

Dijo que, al corroborar que las personas se encuentran alcoholizadas, el personal de Tránsito y Policía Vial se comunica vía telefónica con los parientes de las personas, a fin de que pasen por ellos a los dispositivos municipales, instalados en diferentes ubicaciones de la capital.

Conminó a la población no publicar la ubicación de los puntos de verificación, porque el objetivo del operativo no tiene fines recaudatorios, sino preventivos ante cualquier posible accidente que derive en muertes o

daños materiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Que la gente no los haga mención en redes (...) seguimos generando las mismas llamadas a los familiares para que los conductores que ya resultaron con estado de ebriedad", expuso.

En lo que va del 2026, la entidad potosina contabiliza más de 254 fallecimientos suscitados en accidentes en la vía pública, informó la semana pasada Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

Expuso que la aplicación de alcoholímetros por parte de los gobiernos municipales ha permitido la disminución de siniestros en las calles, por ello, conminó a la ciudadanía evitar el consumo de alcohol cuando maneja un automotor u optar por movilizarse en taxi o carro de aplicación.