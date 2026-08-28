Alemania abre vacantes para enfermeras potosinas

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El estado de San Luis Potosí exporta personal de enfermería a Alemania. Los alemanes piden cada año y por lo general ese personal se queda trabajando allá, informó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Crisógono Sánchez Lara.

El secretario explicó que las enfermeras forman parte de actividades de promoción laboral de quienes ofrecen un perfil adecuado para los requerimientos de México y de otros países.

Dijo que la promoción de los perfiles de enfermeras es algo cotidiano y ya tiene varios años que se realiza. En el caso del grupo de enfermeras que partió a Europa recientemente, añadió que no hay parámetros para medir como les va a ir, pero con toda seguridad se van a quedar en Alemania desempeñando sus funciones, según los requerimientos de quiénes busquen sus servicios. Añadió que el grupo de enfermeras genera condiciones para dar cuenta de que los perfiles de la gente de San Luis Potosí son los adecuados para el desempeño de la función y para satisfacer la demanda.

Recuerdo que en México también hay muy buenos perfiles para desahogar su trabajo a nivel local, para quienes requieren los servicios de trabajadores que ofrecen habilidades y conocimientos de muy buena calidad.

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