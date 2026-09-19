Bolsa Mexicana acumuló cuatro jornadas en baja

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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este viernes un 0,78 %, que la llevó a cerrar la semana con una pérdida acumulada del 0,86 %, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a las 63.375,93 unidades.

Con este movimiento semanal, el mercado mexicano acumula cuatro cierres negativos consecutivos, en las últimas seis semanas.

"El mercado de capitales cerró la semana con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

Las excepciones fueron el Nasdaq Composite y el FTSE 100 de Londres que avanzaron.

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"Las pérdidas se deben al nerviosismo sobre el incremento en la guerra en Medio Oriente, además de la decisión de la Fed de incrementar su tasa de interés en 25 puntos base", añadió.

En México, indicó Gabriela Siller, el IPC de la BMV "cerró la semana con una pérdida de 0,86 % para ligar cuatro semanas a la baja y cerrar en su menor nivel desde la primera semana de diciembre del 2025", cuando se apuntó 63.378,3 unidades.

Mientras que en la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,35 % frente al dólar, al pasar de 17,17 a 17,23 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

Por su parte, Wall Street terminó este viernes en terreno mixto una semana marcada por la subida de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) y el incremento en los precios del petróleo, debido a la escalada de tensiones en Oriente Medio.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow bajó un 0,18 %, hasta 51.682 puntos; el selectivo S&P 500 subió un 0,17 %, hasta 7.650 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,4 por ciento hasta 26.522 enteros.

En el cómputo semanal, el Dow retrocedió un 1,7 %, el S&P 500 restó un 0,08 % y el Nasdaq avanzó un 0,7 %.

El pasado miércoles, la Fed acordó por unanimidad incrementar los tipos de interés en un cuarto de punto y los dejó en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %. Esta es la primera subida de tipos desde julio de 2023.

El banco central estadounidense indicó que "la inflación permanece elevada" y que la medida "favorecerá un retorno más rápido" a su objetivo del 2 %, y además apuntó a una subida adicional antes de que finalice el año.