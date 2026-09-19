Buscará "Pumita" su boleto a Juegos Nacionales

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Con apenas 15 años, María del Socorro "Pumita" se encuentra a una pelea de conseguir su clasificación a los Juegos Nacionales Populares, que este año se realizarán en Veracruz. La joven boxeadora avanzó directamente de la etapa municipal a la estatal, debido a que no se registró una rival de su categoría en la delegación de Soledad de Graciano Sánchez.

Pumita compite en la división de 48 a 51 kilogramos y disputará este domingo 20 de septiembre la eliminatoria estatal en la Unidad Deportiva Adolfo López Portillo. El pesaje está programado para las 9:00 horas y posteriormente comenzarán los combates; una victoria le otorgaría el pase para representar a San Luis Potosí en la fase nacional.

Bajo la dirección del entrenador Martín Martínez, la pugilista ha mantenido una preparación intensa y, ante la falta de rivales de su peso en San Luis Potosí, ha tenido que buscar sparrings en otras entidades. Entre sus experiencias destaca una sesión con la campeona mundial Camila Zamorano, además de entrenamientos con "La Chispita", boxeadora profesional de Aguascalientes, y otras jóvenes de Dolores Hidalgo e Irapuato.

Aunque todavía cuenta con poca información sobre la rival que enfrentará en la eliminatoria estatal, Pumita aseguró que llega preparada y con una estrategia definida. Durante este proceso, el respaldo de su familia, entrenador y compañeros ha sido importante para mantener el ritmo de trabajo rumbo al combate decisivo.

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"El día de la pelea tengo que salir con todo, a demostrar todo lo que me he preparado", expresó la joven boxeadora, quien buscará reflejar sobre el ring el trabajo realizado durante las últimas semanas y conseguir su boleto a los Juegos Nacionales Populares.