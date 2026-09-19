Lleva Morena a SCJN recorte a precampañas

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El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma electoral aprobada por el Congreso de San Luis Potosí, mediante la cual se redujeron los periodos de precampaña y los plazos para obtener respaldo ciudadano en las candidaturas independientes rumbo a las elecciones de 2027.

Morena y Somos México presentan acciones contra reforma electoral

La presentación del recurso fue confirmada por la dirigencia estatal de Morena en San Luis Potosí, encabezada por Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, quien señaló que el partido en la entidad respaldará la acción iniciada por el Comité Ejecutivo Nacional.

La demanda quedó registrada como la acción de inconstitucionalidad 113/2026 y busca invalidar diversas disposiciones del Decreto 0586, que modificó la Ley Electoral del Estado y ajustó el calendario del próximo proceso electoral.

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La impugnación de Morena se suma a la presentada por la dirigencia nacional de Somos México, registrada con el número 114/2026. De acuerdo con la lista de notificaciones de la SCJN, ambas acciones fueron acumuladas debido a que existe coincidencia respecto de las normas reclamadas.

Los asuntos fueron turnados a la ministra María Estela Ríos González, quien estará encargada de instruir el procedimiento correspondiente.

Cambios en precampañas y plazos para candidaturas independientes

Uno de los principales cambios impugnados es la reducción de los periodos de precampaña para la elección de la gubernatura, el plazo pasó de 40 a 20 días, es decir, quedó reducido a la mitad.

En el caso de las candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos, el periodo disminuyó de 25 a 20 días.

Las modificaciones también alcanzan a quienes pretendan competir sin el respaldo de un partido político. La reforma redujo los plazos con los que cuentan los aspirantes independientes a la gubernatura, diputaciones y presidencias municipales para reunir el apoyo ciudadano exigido por la legislación.

Además, el decreto introdujo cambios en el calendario electoral que deberá aplicarse durante la preparación de los comicios de 2027.

La reforma fue promovida por la diputada del Partido del Trabajo, Leticia Vázquez Hernández, y aprobada por mayoría en el Pleno del Congreso del Estado el pasado 12 de agosto.

Legisladores de Morena, PAN, PRI y Nueva Alianza votaron en contra de las modificaciones. Pese a la oposición de esas bancadas, el dictamen obtuvo los votos necesarios para su aprobación y posteriormente fue publicado mediante el Decreto 0586.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos también se pronunció contra la reducción de los plazos electorales. El edil consideró que modificar las reglas rumbo a los comicios de 2027 representaba un retroceso y "otra rayita más contra la democracia".