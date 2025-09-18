Alertan contra “fracking” en la Huasteca Potosina

La Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP) advirtió que el Plan Estratégico de PEMEX 2025-2035 contempla que el 60 por ciento de los hidrocarburos en yacimientos de geología compleja se concentran en la cuenca Tampico-Misantla, que abarca las huastecas y el Totonacapan por lo que esta región es considerada prioritaria para la inversión pública y privada, lo que despierta preocupación por el uso de técnicas como el “fracking”, aunque el documento evita nombrar explícitamente a los yacimientos en lutitas.

Organizaciones como la CAAHP advierten que el plan energético podría detonar graves impactos ambientales y sociales en la Huasteca potosina, hidalguense y veracruzana, así como en la Sierra Norte de Puebla. La fracturación hidráulica implicaría contaminación del aire, suelo y agua en una zona habitada por más de 735 mil personas, de las cuales 70 por ciento pertenecen a comunidades tének y náhuatl.

La amenaza se extiende a los ríos Tampaón y Moctezuma, que confluyen en el Pánuco y abastecen a ciudades costeras como Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Altamira, Tampico y Ciudad Madero. El proceso de fracturación conlleva la inyección de grandes volúmenes de agua y químicos en miles de pozos, lo que podría comprometer el suministro de agua para uso doméstico y actividades productivas de toda la región.

Además de la contaminación, existe el riesgo de despojo de tierras derivado de la servidumbre legal prevista en la Ley de Hidrocarburos. Este marco jurídico permite a las empresas introducir caminos, camiones y pipas necesarios para transportar insumos y los propios hidrocarburos extraídos a profundidades de hasta 8 mil metros, afectando tanto a las comunidades como a los ecosistemas.

Ante este panorama, la CAAHP subraya que el “fracking” no representa una opción sustentable para la soberanía energética.