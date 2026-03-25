Alertan riesgo geológico en Saucito

La doctora Sonia Torres Rivera, integrante del Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, señaló la necesidad de realizar una revisión profunda e interdisciplinaria del proyecto de paso a desnivel previsto en la colonia El Saucito, al advertir riesgos geológicos y estructurales en la zona.

Revisión de riesgos geológicos y estructurales en El Saucito

La académica explicó que el estudio técnico en el que participó el grupo académico, a solicitud de colonos, identificó condiciones de inestabilidad del suelo en el área donde se proyecta la obra, específicamente en la calle Fray Diego de la Magdalena, a un costado del templo del Señor del Saucito.

Torres Rivera detalló que cualquier excavación altera el equilibrio natural del terreno, por lo que un diseño inadecuado o la falta de estudios completos puede derivar en daños irreversibles. En este caso, señaló que las condiciones del subsuelo, principalmente de tipo limo-arcilloso, junto con la presencia de humedad, aumentan la vulnerabilidad a hundimientos.

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Asimismo, advirtió que “el uso de maquinaria pesada podría generar vibraciones que agraven la inestabilidad”, y agregó que esto podría provocar asentamientos diferenciales en una zona donde ya existen indicios de deformación del terreno.

Presencia de la Falla del Aeropuerto y daños en patrimonio

Entre los hallazgos más relevantes, destacó la presencia de un ramal de la Falla del Aeropuerto que atraviesa el área de estudio, lo que, dijo, representa un factor adicional de riesgo. Este fenómeno se refleja en pliegues y fracturas visibles tanto en el subsuelo como en estructuras cercanas.

La investigadora también señaló daños observables en el templo del Saucito, como fracturas en muros y separación de elementos de cantera, así como reacomodos en su estructura, lo que podría estar relacionado con los esfuerzos geológicos activos en la zona.

Ante este panorama, la especialista subrayó que el proyecto debe someterse a un análisis integral que involucre distintas disciplinas, con el fin de evitar afectaciones tanto a la infraestructura urbana como al patrimonio histórico.