Alertan sobre doble tributación en IVA a seguros

Advierte AMASFAC que reforma fiscal establece cobro repetido del IVA

Por Martín Rodríguez

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Alertan sobre doble tributación en IVA a seguros

Una tormenta se avecina. Empresas aseguradoras pagarán doble Impuesto al Valor Agregado (IVA) del ejercicio fiscal 2025, porque la reforma a la miscelánea le cobrará el IVA que trasladaba a terceros, advirtió Genaro Durán Rodríguez presidente local de la Asociación Mexicana de Agencias de Seguros y Fianzas (AMASFAC).

En entrevista, Durán Rodríguez informó que las áreas legales de las compañías de seguros están analizando la mejor forma de sobrellevar este tema fiscal que con independencia de lo que ocurre a futuro, por ahora se tiene que pagar en la próxima tributación, aunque quizá haya quienes obtengan fallos a favor para futuras decisiones del SAT.

Mientras tanto, están tratando de hacer hasta lo imposible por evitar que las medidas fiscales de 2026 afecten directamente a los consumidores. La medida impactará de manera severa a los consumidores finales, porque el costo de las pólizas se les llevarán de manera importante.

Dijo que todos los problemas que está enfrentando la reforma fiscal, serán trasladados sin duda a los consumidores finales, que pagaron más por las pólizas

Añadió que tan solo en gastos médicos, las pólizas están aumentando hasta en 14 por ciento y si por ejemplo costaba 20 mil pesos, ahora va a costar 22 mil 800 pesos y es una cantidad que en automático pegará en el presupuesto.

Agregó que la gran mayoría sufrirá afectaciones porque no todo mundo gana el salario mínimo y también afectará el aumento a las gasolinas y a los impuestos.

Consideró que incluso "la doble tributación pegará en lo que se refiere a la parte laboral", porque con toda seguridad les afectaría en sus bonos a los vendedores de seguros, condición que dependerá de la decisión que tome cada compañía de seguros

Durán Rodríguez considera que esa doble tributación probablemente vaya encaminada al fortalecimiento de los denominados "programas sociales".

Seguros para autos, estancados desde la pandemia

A consecuencia de las restricciones de movilidad, el sector no ha logrado recuperarse

