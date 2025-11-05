logo pulso
Seguros para autos, estancados desde la pandemia

A consecuencia de las restricciones de movilidad, el sector no ha logrado recuperarse

Por El Universal

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO.- El nivel de aseguramiento de automóviles en México se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos cinco años, mostrando un estancamiento en cuanto a la protección de los vehículos que circulan en calles y carreteras del territorio nacional.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), al cierre de 2024 el número de autos asegurados alcanzó 19.8 millones, lo que representa apenas 32.3% del total del parque vehicular del país.

Los datos del Análisis Estadístico de Autos 2024 de la CNSF, muestran que tras la caída observada durante la pandemia de Covid-19 a consecuencia de las restricciones de movilidad, el sector no ha logrado recuperar el ritmo de años previos.

El documento del regulador revela que en 2020 el porcentaje de autos asegurados descendió 4.2 puntos porcentuales, ubicándose en 31.4%, el nivel más bajo de la última década. Desde entonces, el crecimiento ha sido marginal, con 31.9% en 2021, 32.4% en 2022 y 32.7% en 2023, antes de retroceder ligeramente el año pasado. De acuerdo con especialistas, la falta de fiscalización y la incipiente cultura financiera que prevalece en el país son causas de que, pese a su obligatoriedad, no se tenga contratado un seguro de automóvil por un mayor número de usuarios.

“Definitivamente, los agentes de seguros y las aseguradoras tenemos que ser más creativos y hacer un mayor esfuerzo para colocar las pólizas de autos. Sin embargo, ayudaría mucho que el gobierno también participara no tanto con la regulación o la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para víctimas de accidentes viales, sino con las sanciones”, dijo el presidente del Comité de Automóviles de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), Alejandro Sobera.

“En prácticamente todo el país es obligatorio, pero yo creo que la aplicación de multas y sanciones se da sólo en 10% del territorio nacional. 

