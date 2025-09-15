Alistan asambleas para integrar México Nuevo

Potosinos de diversas zonas del estado, son desde ahora los aspirantes a las candidaturas a cargos de elección popular, y serán los responsables de organizar por distrito de jurisdicción federal o local, las respectivas asambleas de integración del Partido México Nuevo, anunció el exgobernador oaxaqueño Ulises Ruiz.

Dijo que se espera un grupo tan cuidado, que sólo podrán incorporarse de manera inicial familiares y amigos cercanos de los nuevos integrantes, para no permitir que “los Gallardo y los de Morena” se metan en la organización.

Precisó que el grupo de coordinadores tendrán una tarea alcanzable mínima de afiliados para cubrir el requisito nacional en el estado de San Luis Potosí, pero ya no paran sino hasta el año 2027, porque harán mucho trabajo territorial y de redes.

Añadió que quieren ser partido de oposición, pero que al mismo tiempo sean gobierno, es decir ganar municipios y distritos federales y locales, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí “que no puede seguir en manos de éstos”, porque “sean verdes o morenas es lo mismo”.

Dijo que será presentada una alternativa de gobierno que combata la corrupción y acabe con los excesos de las actuales administraciones que -dijo- incluyen criminalidad, además de otros asuntos como que el Gobierno Federal envía dinero para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y lejos de entregarlo, Gallardo lo regatea.