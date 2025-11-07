logo pulso
Alistan operativo por el Buen Fin en V. de Pozos

Por Leonel Mora

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Alistan operativo por el Buen Fin en V. de Pozos

La Guardia Civil de Villa de Pozos afina detalles de lo que será el operativo de prevención y vigilancia en torno a El Buen Fin, sin embargo, desde ahora se realizan labores de patrullaje en locales y plazas comerciales que adelantaron sus descuentos y promociones ante la cercanía del evento anual.

Mandos de la corporación informaron que sí habrá “un operativo especial de vigilancia con el objetivo de resguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía que acudirá a los distintos establecimientos comerciales para aprovechar las ofertas del programa El Buen Fin”.

Además, desde este próximo fin de semana la Guardia Civil Municipal reforzará la vigilancia en algunas tiendas que adelantaron los descuentos, a la par de que se implementará la vigilancia estacionaria en avenidas principales y zonas con gran flujo de personas. 

El dispositivo formal de seguridad iniciará la próxima semana y se pondrá énfasis en las tiendas departamentales, bancos y principales zonas comerciales, sin descuidar el resto de los sectores del municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El total del estado de fuerza de la corporación, alrededor de 71 elementos, estará activo en los tres turnos y en coordinación con la Guardia Civil del Estado, con el propósito de brindar a la población un ambiente seguro para sus compras durante el desarrollo de dicho evento anual.

