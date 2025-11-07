Controlan Bomberos incendio en baldío

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron controlar un incendio que se generó en un lote baldío en la calle Altamirano, afortunadamente no llego a mayores la situación, gracias a la pronta acción de los tragahumo y no hubo lesionados.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer, cuando bomberos recibieron una llamada en la que les reportaban un incendio en un lote baldío en la colonia San Isidro, por lo que inmediatamente los tragahumo acudieron en la mini bomba M-7 para prestar auxilio y sofocar las llamas.

Al llegar los elementos de Bomberos al lugar observaron las llamas por lo que empezaron a tratar de sofocar el fuego, vieron que había varios focos de incendio sumando aproximadamente 100 metros cuadrados, después de varios minutos lograron controlar el fuego, afortunadamente no hubo personas lesionadas en este siniestro, gracias a la pronta acción de la corporación el fuego no se propagó a los domicilios cercanos, que era el temor de los vecinos.

Por otra parte, también recibieron un reporte de una fuga de gas en la colonia Real de Minas del municipio de la Paz, por lo que acudieron y al llegar vieron que se trataba de un tanque de gas LP de 30 kilos, por lo que controlaron el problema.

