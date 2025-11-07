Adulto mayor intenta suicidarse

Matehuala.- Adulto mayor intentó quitarse la vida al dispararse en la cabeza con un arma de fuego, en una vivienda en la colonia República, al lugar acudieron elementos de las corporaciones policiacas, así como corporaciones de auxilio que lograron trasladar al individuo aún con vida a un hospital.

Los hechos sucedieron la noche del miércoles en la calle Chiapas de la colonia República, donde una persona de sexo masculino de 76 años de edad trató de escapar por la puerta falsa, atentó contra su vida al dispararse en la cabeza con un arma de fuego, familiares al oír el estruendo del disparo, inmediatamente fueron a ver lo ocurrido y al ver a su familiar herido, pidieron auxilio a corporaciones de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, además de paramédicos de la Cruz Roja, quienes, al ver al adulto mayor lesionado con un impacto de bala en la cabeza, pero que aún presentaba signos vitales, pero estaba muy grave, fue trasladado a un hospital para tratar de salvarle la vida.

Los agentes policiacos estuvieron llevando a cabo las primeras investigaciones, se desconocen las causas que orillaron al sujeto a tomar esta decisión.

