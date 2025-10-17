Alumbrado público los más vandalizado

Los mercados Hidalgo y República, así como espacios emblemáticos del Centro Histórico de San Luis Potosí, han registrado en los últimos meses, actos de vandalismo que han obligado a reforzar la vigilancia y los trabajadores de mantenimiento por parte de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento capitalino.

Ante esta problemática, Christian Azuara, titular de la dependencia, explicó que las acciones

vandalicas se han concentrado principalmente en el alumbrado publico y cableado, áreas dependientes de la Unidad de Gestión del Centro Histórico.

De acuerdo con Azuara, aunque se han registrado reportes de robo representan apenas el 5% del total, mientras que la mayoría de los incidentes corresponden a vandalismo; “recientemente, Seguridad Publica detuvo a una persona en El Carmen, pero no fue robo, simplemente corto de cableado. Es el tipo de daño que estamos viendo constante”, señaló.

Según el funcionario, el problema no se limita al primer cuadrante de la ciudad, pues también se han presentado en vialidades relevantes como la avenida Venustiano Carranza, particularmente cerca del Barrio de Tequisquiapan y en la intersección con Avenida Reforma. “Casualmente, después de haber inaugurado estas áreas surge el tema del corte y vandalismo”, comentó.

Para enfrentar la situación, Azuara aseguró que la dirección a su cargo ha implementado medidas de seguridad, logística y técnicas para contrarrestar la problemática de vandalismo con el alumbrado publico del Centro Histórico.

“Ya estamos trabajando en soluciones, no solo en vigilancia, sino también en la parte técnica de las luminarias, para disminuir que estas áreas puedan ser vandalizadas”, concluyó.