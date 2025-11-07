logo pulso
Alumna formaliza denuncia contra docente de FCSH

Se abrió una carpeta de investigación para garantizar sus derechos

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Alumna formaliza denuncia contra docente de FCSH

La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a cargo de Olivia Salazar Flores, informó que recibió la denuncia de una estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (FCSH) y abrió una carpeta de investigación para garantizar sus derechos. 

Salazar Flores explicó que ya se sostuvo un diálogo con la docente involucrada, se recabó la información de ambas partes y actualmente la Defensoría se encuentra en la etapa de esclarecimiento de los hechos para determinar la resolución correspondiente. Además, la Facultad implementó medidas para evitar la interacción entre la alumna y la docente durante el proceso.

La queja se originó a partir de un incidente ocurrido durante un simposio académico, en el que la alumna involucrada denunció haber sido agredida física y verbalmente por la  postdoctorante. La estudiante aseguró que la docente cuestionó el trabajo de su equipo y bloqueó los fierros de su silla de ruedas para impedirle avanzar, pese a sus solicitudes de dejarla pasar, lo que, de acuerdo con la alumna, constituyó una agresión vinculada a su vulnerabilidad como persona con discapacidad.

Respecto a otros alumnos presentes durante el evento, la Defensoría aclaró que no se han recibido quejas adicionales, aunque se entrevista a quienes participaron para corroborar los hechos y determinar su alcance.  

Salazar Flores señaló que hasta el momento no se han reportado otros casos similares con la docente implicada, pero se da seguimiento a posibles actos de discriminación por discapacidad.

