Mérito Ecológico a Guillermo Aldrett

Por su labor de reciclaje de aceites, el empresario Guillermo Aldrett León se hizo acreedor al primer Premio al Mérito Ecológico de la Ciudad de San Luis Potosí que, de manera coincidente, le será entregando el 25 de noviembre en Canacintra, justo en la fecha de cumpleaños de su hijo fallecido, Guillermo Aldrett Rodríguez, expresidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC).

Aldrett León es un empresario que a través de su vida se ha dedicado a una empresa de reciclaje, lo que le ha permitido el acceso a diversas acciones a favor del ambiente y la disposición final de residuos.

Su trabajo consiste en la recopilación de los aceites de uso industrial, comestible o no comestible, para su tratamiento y puesta a disposición final. Se le reconoce el hecho de que gracias a la existencia de su empresa, los aceites de la industria no van a parar al drenaje, y se les lleva a un proceso seguro de disposición.

En la notificación relacionada con el resultado del certamen, la alcaldía de la capital le reconoció el esfuerzo, dedicación e innovación reflejados en su proyecto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí