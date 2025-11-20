logo pulso
FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

SLP

Interapas atiende el desabasto en Pozos

Por Redacción

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas) implementó un plan emergente de agua para Villa de Pozos en dos vertientes: el primero acelerar los trabajos de reparación del pozo “El Palmar”, al mismo tiempo de distribuir agua a través de pipas para atender a catorce colonias del municipio.

Como se comprometió con anterioridad con Villa de Pozos, Interapas trabaja de manera ininterrumpida para restablecer la operación del pozo a la brevedad posible. 

Paralelamente, se activó un operativo especial de distribución de agua mediante camiones cisterna, con el fin de garantizar el suministro en las colonias afectadas, por la mañana se atendieron calles de la colonia Misión del Palmar como la Calle 24, Curacao, Bonaire, Dominica, Granada, Torre de Babel y otras vialidades -por citar algunas-, además de un centro educativo de la zona. El operativo continuará por la tarde para seguir cubriendo el sector.

Los trabajos de reparación del equipo de bombeo se estarán realizando durante este miércoles y jueves, para que reanude su operación en breve.

