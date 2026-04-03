Ambulantaje arrasa con los changarros

Las ventas de los pequeños comercios de la capital no subieron ni con la Semana Santa, se quejó Armando Reyes Sías, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), quien advirtió que la proliferación de vendedores en la vía pública está causando un daño severo al comercio establecido y en particular a los negocios pequeños.

Canacope denuncia vendedores en vía pública durante Semana Santa

En entrevista, Reyes Sías explicó que desde el inicio de la Semana Santa, percibió una tremenda invasión de comerciantes de la vía pública, entre ellos, los conocidos como "toreros" hasta algunos semifijos que instalaron estructuras en la Plaza de Armas, con el permiso de la autoridad.

Precisó que tan solo por las calles peatonales, los vendedores que incluso venden mercancías del comercio establecido, alargaron su estancia en las calles, sin ninguna inspección ni alguna recriminación por ejercer la venta en la vía pública.

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Impacto en las ventas y falta de control oficial

El líder de Canacope agregó que el exceso de comerciantes que vendían alimentos y algunas otras mercancías, provocó la caída fuerte de ventas en las tiendas de los que pagan impuestos y un ejemplo fue este mismo jueves, cuando las tiendas permanecieron vacías o había quienes solo se metían para comprar un chicle o algo que no produce mayores ganancias.

Consideró que "el control del comercio en la vía pública es un pendiente que la propia autoridad se ha negado a resolver".

Esta situación quedó evidenciada con el aumento de vendedores en las calles en las festividades de Semana Santa y en la Visita a los Siete Altares, celebrada ayer.