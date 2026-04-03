Negocios de pescados y mariscos elevaron sus ventas estos días

Los negocios de alimentos relacionados con los pescados y mariscos tuvieron este jueves su día más intenso. Aunque algunos bajan la actividad, se esperan también ventas mayores para este Viernes Santo.

Iván flores, conocido entre sus amigos como “La Mojarra”, ve mucho más gente que en años anteriores. Tan solo para su día de trabajo, preparaba mayores cantidades de caldo de camarones y comenzaba a subir la cantidad de platillos a vender.

En sus recipientes ya abonaba a su intención más camarones que el resto del año, listos para emparejar y servir como mariposas en un platillo acompañado de arroz y ensaladas.

Otros clientes preferían la mojarra o un filete de mero, el platillo de estrella del Jueves Santo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los de menor posibilidad de gasto, prefirieron la tostada del ceviche, el platillo preferido para quienes gustan del pescado acompañado de verduras frescas y un poco de aderezos.

Entre las bancas, los clientes pedían desde platillos sin sal hasta los más picosos, le entraban duro a los sabores que ponen a sudar y con caldos calientísimos.

Otros esperaban pacientes a que saliera el filete a la plancha, en tanto que algunos, por ejemplo comerciantes de la planta alta del Mercado Hidalgo, esperaban sus alimentos para comer en el mismo lugar y sortear un día de miles de potosinos recorriendo los templos.