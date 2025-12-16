Amparo asegura existencia del Paseo de la Presa

Un fallo federal garantizó la existencia del Área Natural Protegida (ANP) del Paseo de la Presa, litigada por una comunidad y ordenó que autoridades estatales y federales emitan de inmediato el plan de manejo de esa zona, informó la organización Cambio de Ruta.

LEA TAMBIÉN "No será urbanizable el Paseo de la Presa" Asegura titular de Implan que quedó intocado el decreto de creación del área natural protegida de 1996

Lo anterior quedó establecido desde el pasado primero de este mes, cuando el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia sobre el amparo 744/2023, presentado por ocho integrantes del colectivo ambientalista, encabezado por el abogado Luis González Lozano.

La sentencia resuelve un litigio que cumple nueve años, En 2016, la comunidad de San José Buenavista se inconformó contra la declaratoria emitida diez años antes por el gobierno estatal, en 1996, de un área de 344 hectáreas como ANP en su modalidad de parque urbano, por considerar que se afectaban pastos y aguas de la comunidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El juzgado sobreseyó la demanda de amparo, pero la comunidad impugnó esa decisión. Esto ocurrió al menos tres veces, lo que extendió el proceso estos años. Además, la integración del tribunal se modificó aún más los juicios, hasta que este año, se retomó.

La sentencia más reciente ordena que no se modifique el sobreseimiento original, además de que se ordenó a las autoridades ambientales la emisión del plan de manejo de la ANP.

Cambio de Ruta estableció que si la impugnación hubiera prosperado, implicaría la desaparición de la protección legal del área, dejando el sitio expuesto a proyectos inmobiliarios y a la pérdida irreversible de su valor ambiental, ecológico y social.

El fallo, indica, "sostuvo la legalidad del ANP y se frenó un intento de desmantelar su protección ambiental con fines inmobiliarios, promovidos y alentados por diversos actores políticos con intereses patrimoniales y económicos en dicha región".