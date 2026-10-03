AMPI anuncia su Foro Inmobiliario

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Comercialización, desarrolladores, inversionistas, notarios públicos, peritos valuadores y hasta proveedores de muebles, amplían y especializan el Foro Inmobiliario que se desarrollará este mes, anunció Dolores Mejía, titular de la vicepresidencia de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

En esta ocasión, el foro fue planeado para incluir todo el cluster inmobiliario, desde los modelos de construcción hasta los de negocio. Participarán en encuentros de negocios, presentarán sus ofertas inmobiliarias, exhibirán proyectos y sistemas de trabajo y los que así lo requieran, tendrán acceso a capacitación y conferencias.

Será el evento de entrega del galardón a la excelencia inmobiliaria, que involucra a operadores del sistema inmobiliario en todos los sentidos, principalmente en materia de desarrollo de negocios como empresas, personas físicas y proyectos de promoción y emprendimiento.

Para este último caso, las categorías cambian cada año y según el desempeño del período de 365 días entre un foro inmobiliario y otro. La terna para los premios 2026 fue elegida a través de votos de los propios socios. Sin embargo, en el foro inmobiliario se concentrarán los principales promotores para la revisión de tendencias en la venta de inmuebles, prácticas, normatividad y tecnologías.

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