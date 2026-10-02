Congresistas de SLP ya piensan en el siguiente cargo

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Sin dejar sus curules, diputados locales de Morena podrán participar en los procesos internos del partido para buscar coordinaciones distritales y municipales rumbo a 2027, mientras algunos integrantes de la bancada ya analizan competir por estos espacios o por alcaldías.

José Roberto García Castillo, coordinador parlamentario de Morena, analiza participar por una coordinación distrital federal, con miras a un espacio en San Lázaro.

En tanto, Cuauhtli Badillo Moreno y Emilio Rosas Montiel han mostrado interés por la alcaldía de San Luis Potosí, mientras Nancy Jeanine García Martínez ha expresado su intención de buscar la presidencia municipal de Ciudad Valles.

La posibilidad de que los legisladores participen sin separarse del cargo fue confirmada por Carlos Arreola Mallol, presidente del Consejo Estatal de Morena en San Luis Potosí, quien explicó que las convocatorias para diputaciones federales ya fueron abiertas y que están por publicarse las correspondientes a las presidencias municipales, procesos que dentro del partido se manejan como coordinaciones distritales y municipales.

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Arreola dijo que una coordinación no implica convertirse directamente en candidato, aunque reconoció que estos procesos pueden representar un posicionamiento político y un nivel de organización que posteriormente favorezcan una candidatura. "Sí significa un gran posicionamiento que muchas veces te genera una popularidad y un nivel de organización suficientemente relevante para alcanzar una candidatura", sostuvo.

El propio dirigente estatal no descartó participar en alguna de las convocatorias pendientes. Afirmó que puede inscribirse, recordó que ya fue evaluado mediante encuestas internas y defendió que obtuvo un buen posicionamiento a nivel estatal. Su posible registro, dijo, todavía se encuentra en análisis con el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.

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Aparte, la panista Mireya Vancini Villanueva ya contempla competir por una diputación federal en 2027, aunque todavía no confirma su participación.

Actualmente diputada local, dijo que de contender buscaría hacerlo por el Distrito 03 federal, con cabecera en Rioverde y que incluye a Ciudad del Maíz, municipio que gobernó en dos ocasiones.

La legisladora reconoció que la decisión aún está en análisis, pero dejó claro que Ciudad del Maíz es la demarcación por la que le interesaría competir. "He regresado a Ciudad del Maíz, voy seguido, sigo trabajando y como es mi casa y San Luis Potosí es tan importante, elegiría en ese distrito de Ciudad del Maíz", dijo.

La posible candidatura ocurre mientras Vancini todavía atiende requerimientos relacionados con sus anteriores administraciones municipales.

Explicó que las cuentas públicas continúan en revisión y que han respondido a lo solicitado por la Auditoría y la Contraloría; reconoció además que sí han surgido algunos temas, aunque, argumento, generalmente son administrativos.

La panista también fue cuestionada sobre el riesgo de que durante una contienda electoral ocurra con ella algo similar al caso de su compañero de bancada Marcelino Rivera, a quien se le abrieron expedientes ante el Instituto de Fiscalización (IFSE) en pleno proceso electoral. Vancini respondió que, hasta ahora, considera que la situación de sus cuentas "va bien".