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Funcionarios capitalinos, involucrados en choque dentro del Tangamanga I

Una camioneta fue impactada en un árbol la tarde del pasado jueves

Por Rolando Morales

Octubre 02, 2026 02:54 p.m.
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Funcionarios capitalinos, involucrados en choque dentro del Tangamanga I
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      Una camioneta en la que viajaban funcionarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí se vio involucrada en un accidente dentro del Parque Tangamanga I, ocurrido este jueves 1 de octubre, donde la unidad terminó impactada contra un árbol, de acuerdo con imágenes del incidente.

      Según las versiones recabadas y las imágenes que circulan en redes sociales, en el vehículo se encontraban la regidora capitalina del PAN, Maritza Jenith Vázquez Pérez, y el director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, quienes aparecen relacionados con el percance ocurrido al interior del parque.

      Tras el choque, al sitio acudieron guardaparques y personal de emergencia para atender la situación y resguardar el área, mientras la unidad permaneció en el lugar.

      Las imágenes muestran además la presencia de una ambulancia de la Dirección de Protección Civil Municipal, y su titular Alejandro Polanco Acosta, así como personal que intervino después del accidente.

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      Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las circunstancias que provocaron el impacto ni un reporte detallado sobre posibles personas lesionadas. El vehículo quedó con daños visibles en la parte frontal tras el impacto contra el árbol.

      Corresponderá a las autoridades determinar cómo ocurrió el accidente y, en su caso, establecer las responsabilidades derivadas de los daños registrados dentro del parque.

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