Descarta EGC que obra vial interrumpa fiesta del Saucito
El alcalde detalló la estrategia para evitar interrupciones durante la celebración patronal
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Ante la apertura del concurso para obra vial en Saucito que podría iniciar en este año y cruzarse con las festividades de la zona, el alcalde Enrique Galindo Ceballos, sostuvo que el Ayuntamiento continuará con el trámite administrativo, pero planteó que durante este año podrían realizarse trabajos complementarios sin abrir todavía la vialidad principal.
Explicó que la intención es aprovechar este periodo para avanzar en intervenciones relacionadas con el proyecto y retomar posteriormente la obra, una estrategia que, dijo, ya se había aplicado con el drenaje profundo construido hace tres años en la zona como parte de la preparación para el paso a desnivel.
"Si podemos hacer obras complementarias, no necesariamente ya abrir la calle, sino seguir obras complementarias y continuar en el 27", señaló el alcalde.
Insistió en que la planeación busca dejar pasar las fiestas patronales de El Saucito antes de avanzar con la intervención que implique mayores afectaciones a la circulación y a la zona. "No se interrumpe la fiesta", afirmó al ser cuestionado sobre el riesgo de que los trabajos coincidan con las celebraciones.
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El alcalde también se refirió al amparo promovido por cinco ciudadanos contra el proyecto. Explicó que el Ayuntamiento los citó para que conocieran la obra, debido a que, según la resolución de suspensión, uno de los argumentos planteados en el juicio era que no conocían el proyecto.
Galindo indicó que los ciudadanos no acudieron a la cita y que el municipio ya informó de ello al juez, aunque adelantó que volverán a ser convocados.
Abren concurso para obra vial en Saucito; se cruzaría con fiestas
Las fechas de inicio y conclusión aún no están definidas, pero habría impacto en celebraciones patronales
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