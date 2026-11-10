Ampliarán con 6.6 mdp presupuesto para obras

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El Consejo de Desarrollo Social Municipal de San Luis Potosí, aprobó una ampliación presupuestal por 6 millones 647 mil pesos para obras de infraestructura y apoyos sociales, con lo que la inversión conjunta destinada a estos proyectos superará los 27 millones 861 mil pesos.

Los recursos adicionales, según lo informado durante la décima primera sesión del organismo, provienen de economías generadas en el presupuesto municipal. La ampliación fue aprobada por unanimidad por los integrantes del Consejo, encabezado en esta ocasión por el secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano, y la secretaria general, Ángeles Rodríguez.

Entre las acciones previstas se encuentran trabajos de pavimentación, construcción y rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en colonias como Imperio Azteca, Julián Carrillo, Tierra Blanca, Barrio de Santiago y Satélite, aunque no se precisaron los montos que recibirá cada sector ni las obras específicas que se ejecutarán.

Una parte de la bolsa también será destinada a la adquisición de apoyos funcionales para personas con discapacidad. La ampliación presupuestal se suma a los recursos que ya estaban contemplados para estos esquemas de inversión autorizada por el Consejo en su anterior sesión donde se aprobaron 14 obras prioritarias para la capital potosina, con una inversión superior a los 15 millones de pesos, enfocadas principalmente en infraestructura hidráulica, saneamiento y movilidad urbana.

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