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Habitantes de Azaleas denuncian problemas en red de drenaje

El Ayuntamiento comenzó la sustitución de tuberías tras reportes sin respuesta de Interapas en colonia Azaleas.

Por Flor Martínez

Noviembre 09, 2026 02:28 p.m.
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Habitantes de Azaleas denuncian problemas en red de drenaje
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      Desde hace tres años, habitantes de la colonia Azaleas enfrentan problemas en la red de drenaje; sin embargo, la situación se agravó durante el último año, cuando las aguas residuales comenzaron a brotar y permanecer expuestas sobre la vía pública, principalmente en la calle Contrato Colectivo, lo que ha generado malos olores y afectaciones a la salud de los residentes.

      María Concepción, vecina afectada, señaló que desde 2023 comenzaron a reportar al organismo operador la falla en la red sanitaria, luego de detectar que el agua de las coladeras tardaba cada vez más en desalojarse, situación que advertía posibles problemas en las tuberías.

      Explicó que, pese a los múltiples reportes e incluso a la recolección de firmas de los vecinos para solicitar una revisión, no obtuvieron respuesta del organismo, por lo que decidieron recurrir al Ayuntamiento en busca de apoyo.

      Con esto, dijo, esperan resolver una problemática que afecta a alrededor de 100 familias.

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      Precisó que los daños no se limitan a las viviendas de la calle Contrato Colectivo, sino que también alcanzan a residentes de vialidades cercanas, como Ley de Trabajo, así como a los condominios ubicados en las inmediaciones.

      Entre las principales afectaciones mencionó los fuertes olores que se perciben en varias calles y el estancamiento de aguas residuales en un tramo de la zona, donde se mantiene un encharcamiento considerable.

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      Agregó que los vecinos han relacionado esta problemática con problemas estomacales, principalmente en niños y adultos mayores, a quienes identificó como los sectores más vulnerables ante las condiciones de insalubridad.

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