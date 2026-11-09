logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Evidencian rezago en atención a salud menstrual en escuelas

Tres de cada 10 alumnas se ausentan por falta de productos y condiciones de higiene en los planteles

Por Samuel Moreno

Noviembre 09, 2026 02:53 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La falta de productos de higiene menstrual y de condiciones adecuadas en los sanitarios escolares obliga a 32 por ciento de las adolescentes a faltar a clases durante su periodo, una problemática que también está relacionada con la desinformación, el dolor y el temor a ser juzgadas, expuso Andrea Rodríguez, fundadora de la Organización para Chicas A.C., durante el Foro de Menstruación Digna realizado este lunes en el Congreso del Estado.

      Al presentar los resultados de un primer estudio aplicado a mil 322 adolescentes de entre 12 y 15 años en cinco entidades del país, incluida San Luis Potosí, la activista evidenció las deficiencias que enfrentan las estudiantes para gestionar su menstruación en las escuelas, desde la falta de insumos gratuitos hasta la ausencia de baños con privacidad, agua, jabón y papel higiénico.

      Entre los hallazgos también destacó que 67 por ciento de las participantes considera que en sus planteles no hay docentes capacitados para brindar orientación sobre salud menstrual, mientras que 43 por ciento reportó dificultades para acceder a atención médica profesional.

      Además, 73 por ciento manifestó haber experimentado dolores menstruales que afectan sus actividades cotidianas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Rodríguez explicó que el ausentismo no responde exclusivamente a las molestias físicas, pues muchas adolescentes prefieren quedarse en casa por miedo a mancharse, recibir burlas o ser reprendidas cuando solicitan permiso para acudir al baño. También señaló que, aunque algunas reciben clases de biología sobre el ciclo menstrual, persiste un desconocimiento sobre los cambios hormonales y las distintas etapas de este proceso.

      LEA TAMBIÉN

      Diputada propone permisos por salud menstrual

      Diputada Jessica López presentó reformas a las leyes de educación y salud

      El foro contó con la participación de las diputadas Gabriela Torres y Nancy Jeanine García, especialistas, activistas y autoridades educativas como SEGE, quienes coincidieron en la necesidad de eliminar los tabúes y garantizar condiciones para que la menstruación deje de representar una desventaja para niñas y adolescentes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Evidencian rezago en atención a salud menstrual en escuelas
      Evidencian rezago en atención a salud menstrual en escuelas

      Evidencian rezago en atención a salud menstrual en escuelas

      SLP

      Samuel Moreno

      Tres de cada 10 alumnas se ausentan por falta de productos y condiciones de higiene en los planteles

      Habitantes de Azaleas denuncian problemas en red de drenaje
      Habitantes de Azaleas denuncian problemas en red de drenaje

      Habitantes de Azaleas denuncian problemas en red de drenaje

      SLP

      Flor Martínez

      El Ayuntamiento comenzó la sustitución de tuberías tras reportes sin respuesta de Interapas en colonia Azaleas.

      Espera FGE notificación sobre desacato de alcaldía de Venado
      Espera FGE notificación sobre desacato de alcaldía de Venado

      Espera FGE notificación sobre desacato de alcaldía de Venado

      SLP

      Rubén Pacheco

      El municipio gobernado por Reyes Martínez enfrenta un proceso por incumplimiento de sentencia desde 2024

      SSPC no tuvo conocimiento de rodada en que murió ciclista: Villa
      SSPC no tuvo conocimiento de rodada en que murió ciclista: Villa

      SSPC no tuvo conocimiento de rodada en que murió ciclista: Villa

      SLP

      Rolando Morales

      El funcionario capitalino explicó que no recibieron ninguna solicitud de acompañamiento