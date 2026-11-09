Evidencian rezago en atención a salud menstrual en escuelas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La falta de productos de higiene menstrual y de condiciones adecuadas en los sanitarios escolares obliga a 32 por ciento de las adolescentes a faltar a clases durante su periodo, una problemática que también está relacionada con la desinformación, el dolor y el temor a ser juzgadas, expuso Andrea Rodríguez, fundadora de la Organización para Chicas A.C., durante el Foro de Menstruación Digna realizado este lunes en el Congreso del Estado.

Al presentar los resultados de un primer estudio aplicado a mil 322 adolescentes de entre 12 y 15 años en cinco entidades del país, incluida San Luis Potosí, la activista evidenció las deficiencias que enfrentan las estudiantes para gestionar su menstruación en las escuelas, desde la falta de insumos gratuitos hasta la ausencia de baños con privacidad, agua, jabón y papel higiénico.

Entre los hallazgos también destacó que 67 por ciento de las participantes considera que en sus planteles no hay docentes capacitados para brindar orientación sobre salud menstrual, mientras que 43 por ciento reportó dificultades para acceder a atención médica profesional.

Además, 73 por ciento manifestó haber experimentado dolores menstruales que afectan sus actividades cotidianas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rodríguez explicó que el ausentismo no responde exclusivamente a las molestias físicas, pues muchas adolescentes prefieren quedarse en casa por miedo a mancharse, recibir burlas o ser reprendidas cuando solicitan permiso para acudir al baño. También señaló que, aunque algunas reciben clases de biología sobre el ciclo menstrual, persiste un desconocimiento sobre los cambios hormonales y las distintas etapas de este proceso.

LEA TAMBIÉN Diputada propone permisos por salud menstrual Diputada Jessica López presentó reformas a las leyes de educación y salud

El foro contó con la participación de las diputadas Gabriela Torres y Nancy Jeanine García, especialistas, activistas y autoridades educativas como SEGE, quienes coincidieron en la necesidad de eliminar los tabúes y garantizar condiciones para que la menstruación deje de representar una desventaja para niñas y adolescentes.