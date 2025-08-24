Ampliarían ruta con destino a la U. R. Castellanos

Ante el inicio del ciclo escolar en el campus San Luis Potosí de la Universidad Rosario Castellanos el próximo 8 de septiembre, se buscará mejorar el servicio se transporte público urbano, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

El complejo universitario que reporta un avance del 80 por ciento, se ubica en la localidad de Rancho Nuevo, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a 12 kilómetros de la alameda Juan Sarabia de la capital potosina, punto donde convergen las rutas de camión de la zona metropolitana.

Torres Cedillo refirió que ya se entabló diálogo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a fin de que considere el número de alumnos que incrementará con el inicio de actividades de la universidad y sumado a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UT).

“Y bueno, esperemos que conforme se vaya requiriendo, se vaya incrementando el transporte para la capacidad que requerimos en esa área”, complementó el funcionario estatal.

En entrevista, matizó que, si bien ya existe una ruta de transporte que arriba hasta la sede universitaria, así como una parada de los camiones del Metro Red en el fraccionamiento Puerta Real, se evaluará si es necesario, mejorar la movilidad para el alumnado.

“Comentamos a SCT que, si fuera necesario incrementar número de autobuses, sobre todo, a ciertas horas. Por eso vamos a facilitar los horarios de sus tres turnos que te comento para que nos apoyen en la entrada y la salida a la de los mismos; que haya suficiente transporte público, ya que es una universidad gratuita”, concluyó