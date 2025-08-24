Dirigencia de Morena en San Luis se extiende hasta el 2027

El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente del Consejo Estatal de Morena, llamó a la militancia del partido a enfocarse en la organización territorial y dejar de lado las disputas por cargos, luego de que el Consejo Nacional del partido, aprobó extender hasta 2027 el mandato de las 32 dirigencias estatales. En San Luis Potosí, la decisión implica la continuidad de Rita Ozalia Rodríguez Velázquez al frente del Comité Ejecutivo Estatal hasta después de las elecciones del 2027.

En entrevista, Arreola destacó que Morena consiguió 860 mil votos en la pasada elección presidencial en la entidad, un resultado que, señaló, refleja el respaldo ciudadano al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum. “En 2027 tenemos una elección donde podemos aspirar a gobernar San Luis Potosí si logramos consolidar un proyecto; eso no da tiempo a grillas internas ni disputas por el poder”, afirmó.

El legislador aseguró que el partido se mantiene en proceso de renovación y convocó a la militancia a participar en las asambleas públicas que se realizan los domingos para elegir a los comités seccionales. Explicó que estas estructuras serán la base para integrar consejos municipales y fortalecer la vida interna del partido.

Además, refirió que Morena no es espacio para quienes solo buscan posiciones políticas.”Morena se está renovando, pero si lo que están queriendo algunos es luchar por los cargos, el poder por el poder, pues que se vayan al PRIAN. Si lo que quieren son cargos, pues que se vayan al mercado. El PRIAN tiene ahorita vacantes, andan recibiendo toda la basura que se pueda”, expresó.

La prórroga de las dirigencias se argumentó como una medida para mantener coherencia en los plazos de renovación interna y evitar divisiones rumbo al proceso electoral de 2027, en el que se renovarán 17 gubernaturas, entre ellas la de San Luis Potosí, además de la Cámara de Diputados. No obstante, perfiles internos han cuestionado que la dirigencia estatal siga en funciones pese a que su periodo concluyó en julio pasado, lo que consideran un freno a la renovación democrática del partido.