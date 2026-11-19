Gallardo acepta decisión de SCJN sobre reforma electoral
Determinó que la reforma electoral vulneraba derechos de candidatos en San Luis Potosí
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Después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó la reforma que redujo el desarrollo de las campañas proselitistas en el proceso electoral 2026-2027, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dijo ser respetuoso de la decisión del máximo tribunal mexicano.
El mandatario estatal refirió que el pleno del cuerpo colegiado llevó a cabo el análisis jurídico, determinándose su inviabilidad.
Por ende, Gallardo Cardona reconoció que si así lo evaluaron y votaron procedente las y los ministros, jurídicamente es la decisión correcta.
Contrario a los planteamientos expuestos por diputados y partidos políticos, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, sostuvo el pasado 16 de agosto la reforma electoral que disminuyó los tiempos de precampaña, no afectan el derecho de participación de las y los candidatos.
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Sin embargo, con el fallo de la SCJN se corroboró que el planteamiento del Gobierno del Estado validado por el Poder Legislativo local sí vulneraba los derechos de las y los aspirantes a diferentes cargos de elección popular.
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