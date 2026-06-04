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Analizan suspender clases el jueves 11

Por Rubén Pacheco

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Analizan suspender clases el jueves 11
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      El Gobierno del Estado de San Luis Potosí analizará con la Secretaría de Educación (SEGE), otorgar como día inhábil a los escolares de educación básica el próximo 11 de junio, día de la inauguración del Mundial de Fútbol, donde la selección mexicana abre el torneo en contra 

      de Sudáfrica.

      La moción será evaluada con Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), a fin de considerar la viabilidad de suspender clases.

      De manera complementaria, anunció que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá 15 días antes de la fecha prevista en escuelas de los municipios de las zonas Media y Huasteca, derivado de las altas temperaturas de hasta 40 grados Celsius que se han registrado.

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      En tanto, los planteles de las regiones Centro y Altiplano una semana antes de lo calendarizado, es decir, el primer sector el próximo 1 de julio y el segundo grupo alrededor del 7 u 8 de julio.

      Al respecto, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, atajó que la medida no responde a cuestiones futbolera, sino totalmente a aspectos relacionados con el calor y la falta de aires acondicionados en escuelas.

      "Es un día donde se va a paralizar prácticamente el país, se les pueda dar el día, pero en cuestión de vacaciones, nos vamos a ir así menos, tenemos que chingarle más nosotros", complementó.

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