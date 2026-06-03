En unos días, la entrega de megapuente: Vargas Tinajero
Reconoció que la obra implicaría un costo superior a la inversión inicial
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La construcción del puente vehicular superior sobre el Circuito Potosí, en su cruce con el bulevar Valle de los Fantasmas (carretera a Rioverde), implicaría un costo superior o inferior a la inversión original, admitió Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
El 10 de marzo del 2025 inició la edificación del paso superior con una inversión de 295 millones de pesos.
La funcionaria estatal afirmó que el precio inicial previsto en el proceso de licitación y adjudicación se mantiene, sin embargo, como en todo proyecto es muy "raro que se llegue a cerrar con pesos y centavos al igual que se contrató".
En entrevista, justificó una probable modificación de la partida presupuestal, porque pueden existir acciones reductivas o trabajos extraordinarios y "al momento estamos cerrando", añadió.
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Aunque se preveía realizar la entrega a finales del mes pasado, atajó que ya es cuestión de días para que el Gobierno del Estado inaugure la obra y solo depende de encuadrar con la agenda del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Contra reloj, los trabajos en megapuente
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De confirmarse, la infraestructura seguirá la misma regla de incrementos, tal como sucedió con la Arena Potosí que inició con 482 millones de pesos y concluyó en 658 millones de pesos; y la vía alterna que pasó de 521 millones de pesos a alrededor de los 700 millones de pesos.
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