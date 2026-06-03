logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Fotogalería

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

En unos días, la entrega de megapuente: Vargas Tinajero

Reconoció que la obra implicaría un costo superior a la inversión inicial

Por Rubén Pacheco

Junio 03, 2026 02:58 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La construcción del puente vehicular superior sobre el Circuito Potosí, en su cruce con el bulevar Valle de los Fantasmas (carretera a Rioverde), implicaría un costo superior o inferior a la inversión original, admitió Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

      El 10 de marzo del 2025 inició la edificación del paso superior con una inversión de 295 millones de pesos.

      La funcionaria estatal afirmó que el precio inicial previsto en el proceso de licitación y adjudicación se mantiene, sin embargo, como en todo proyecto es muy "raro que se llegue a cerrar con pesos y centavos al igual que se contrató".

      En entrevista, justificó una probable modificación de la partida presupuestal, porque pueden existir acciones reductivas o trabajos extraordinarios y "al momento estamos cerrando", añadió.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Aunque se preveía realizar la entrega a finales del mes pasado, atajó que ya es cuestión de días para que el Gobierno del Estado inaugure la obra y solo depende de encuadrar con la agenda del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      LEA TAMBIÉN

      Contra reloj, los trabajos en megapuente

      La obra en carretera a Rioverde y Circuito Potosí fue prometida para entregar este mes

      De confirmarse, la infraestructura seguirá la misma regla de incrementos, tal como sucedió con la Arena Potosí que inició con 482 millones de pesos y concluyó en 658 millones de pesos; y la vía alterna que pasó de 521 millones de pesos a alrededor de los 700 millones de pesos.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      En unos días, la entrega de megapuente: Vargas Tinajero
      En unos días, la entrega de megapuente: Vargas Tinajero

      En unos días, la entrega de megapuente: Vargas Tinajero

      SLP

      Rubén Pacheco

      Reconoció que la obra implicaría un costo superior a la inversión inicial

      Video: Captan pelea entre usuaria y empleada en IMSS-SLP
      Video: Captan pelea entre usuaria y empleada en IMSS-SLP

      Video: Captan pelea entre usuaria y empleada en IMSS-SLP

      SLP

      Redacción

      El incidente habría sido en la clínica 47 y generó diversas reacciones entre usuarios de redes sociales

      Auditores ya documentan faltas graves en obras públicas
      Auditores ya documentan faltas graves en obras públicas

      Auditores ya documentan faltas graves en obras públicas

      SLP

      Redacción

      Algunas de ellas podrían incluso configurar delitos, dijo Rodrigo Joaquín Lecourtois López

      Espera EGC autorización de Sefin para megapantalla en Fundadores
      Espera EGC autorización de Sefin para megapantalla en Fundadores

      Espera EGC autorización de Sefin para megapantalla en Fundadores

      SLP

      Rolando Morales

      Se analiza el uso de Plaza del Carmen en caso de caso de no recibir una respuesta favorable