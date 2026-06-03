Ejército y GN refuerzan seguridad en límites de SLP y Zacatecas
Buscan localización de personas que realicen actividades ilícitas
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El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional implementaron un operativo en los límites de los Estados de San Luis Potosí y Zacatecas.
En un boletín informativo se detalló que su personal, llevan a cabo la materialización de diversas acciones en las zonas limítrofes para inhibir posibles actividades ilícitas.
Se incrementó la presencia interinstitucional entre Ejército y Guardia Nacional, en coordinación personal de la Guardia Civil Estatal y Policía del Estado de Zacatecas, mediante reconocimientos flexibles y dinámicos de elementos desplegados de la 11/a. Zona Militar y Guardia Nacional, por lo que refiere el Estado de Zacatecas; y de la 12/a. Zona Militar y Guardia Nacional en el Estado de San Luis Potosí.
Además, se encuentra una aeronave perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí para realizar reconocimientos aéreos para la búsqueda y localización de personas que realicen actividades ilícitas.
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"Se hace una atenta invitación a la ciudadanía para que se sume a estas acciones, reportando cualquier actividad o indicio sospechoso de robo al número de emergencia 911 o a la unidad más cercana de esta zona", dice el comunicado.
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